Zeven Duitse Grand Prix-ruiters volgen pilot om versneld te promoveren tot ZZ-Zwaar-jurylid

Om meer ruiters aan het jureren te krijgen, heeft de Duitse Vereniging van Juryleden (DRV) een pilotproject gestart. Zeven bekende Grand Prix-ruiters die minimaal drie keer 68% hebben behaald in een internationale Grand Prix-proef, hebben een versneld traject gevolgd om te mogen jureren tot de klasse S-dressuur (vergelijkbaar met ZZ-Zwaar).

Hannah Erbe, Dr. Annabel Frenzen, Helen Erbe, Jasmin Schaudt, Katrin Burger, Charlott-Maria Schürmann en Hubertus Graf Zedtwitz hebben het traject succesvol doorlopen. Na het afronden van het basisexamen mogen zij zich nu dus S-jurylid noemen.

Blij met ruiters aan de jurytafel

Grand Prix-jurylid Henning Lehrmann geeft aan dat er in de eerste instantie gemengde reacties kwamen op de pilot, waarbij vaak als argument werd aangevoerd dat het verkorte traject niet eerlijk was tegenover juryleden die de hele weg moeten bewandelen. “Ik denk dat we blij mogen zijn als we meer goede ruiters als jurylid beschikbaar hebben. Bovendien kan dit alleen maar bijdragen aan beter begrip tussen ruiters en juryleden.”

De route

Na het voltooien van het basisexamen, kon het zevental twee weken later het vervolgexamen doen. “Ze moesten met juryleden meekijken bij dressuur- en jonge paarden-proeven, van de klasse E tot en met de S. Twee keer hebben ze toezicht moeten houden bij het losrijden en tot slot hebben ze moeten schaduw-jureren. Dat is beoordeeld door deskundigen. Daarnaast hebben ze op verschillende online-seminars theoretische kennis opgedaan, onder andere over de wedstrijdreglementen (Leistungs-Prüfungs-Ordnung) en het jureren van de Kür op muziek. Vervolgens hebben ze het in de praktijk moeten leren.”

Binnen twee jaar naar de Grand Prix

“Het heeft mij tien jaar gekost om nationaal Grand Prix te mogen jureren, en dan was ik nog snel. Binnen een jaar tijd hebben deze zeven kandidaten voldaan aan alle eisen, inclusief het schaduw-jureren, en hebben het examen om tot en met de ZZ-Zwaar te mogen jureren. Als ze zich blijven inzetten, kunnen ze binnen twee jaar tot nationaal Grand Prix-jurylid doorgroeien. Vanaf dit punt moeten ze de reguliere weg volgen. Die ervaring hebben ze nodig.”

Vervolg pilot

In november wordt het versnelde traject nogmaals aangeboden, daarna wordt het pilotproject voorlopig stilgezet. “Wellicht dat we over drie jaar opnieuw zo’n traject aanbieden, als er voldoende nieuwe geïnteresseerden zijn. Dit kunnen we niet elk jaar doen.”

Specialiseren

Naast het versnelde traject, werd er ook de mogelijkheid geboden om alleen dressuur- of springjurylid te worden. Duitsland is het enige land ter wereld waar juryleden in beide disciplines het basisexamen moet doen. “Vooral in de springsport is er een tekort aan juryleden. Springruiters hebben vaak geen zin om zes A-dressuurrubrieken te beoordelen, om maar en voorbeeld te noemen. Daarom zijn we bij de DRV van mening dat we ons systeem moeten openstellen en de mogelijkheid moeten bieden om in één van beide disciplines examen te doen.”

Bron: Dressuursport.Kim