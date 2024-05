Zeven Zuid-Hollandse dressuurteams door naar halve finale CHIO Zuid-Holland Cup

Maandag vond in het Kralingse Bos de selectie voor de 2FitHorses CHIO Zuid-Holland Cup dressuur plaats. Het team van de Biesboschruiters, bestaande uit Kim Noordijk, Jos Hogendoorn, Annika Roodhart en Mara de Vries behaalden onder leiding van teamcaptain Janine van Twist de hoogste teamscore en verzekerden zich van een startbewijs voor de halve finale. Behalve het team van de Biesboschruiters mogen ook de teams van PSV Westland, de Hoeve Westlandruiters, RV Oud-Beijerland, RV Bernoski, RV Les Chevaliers en de Prinsenhofruiters door naar de halve finale die tijdens het CHIO Rotterdam op vrijdag 19 plaatsvindt.

Kim Noordijk won met Otis W in de M-klassen met 74% de overall prijs en Jesper van Heijst met Nexter Carlos O in de Z-klassen met 71,286%.

‘Punten lagen vandaag best dicht bij elkaar’

Patrick van der Meer, directeur sportief dressuur van het CHIO Rotterdam en ook teamcaptain van de Hoeve Westlandruiters, die ook door mogen naar de halve finale, is enthousiast over de CHIO Zuid-Holland Cup. ”Leuk dat er dit jaar weer zeven teams door gaan naar de halve finale op vrijdag 21 juni tijdens het CHIO Rotterdam. Ik ben echt heel benieuwd wie er dan door mogen naar de finale op zondag, de punten lagen vandaag best dicht bij elkaar.”

Bron: CHIO Rotterdam