Zitcompetitie verplaatst naar tweede helft van dit jaar

Door de uitbraak van het coronavirus was al besloten dat de Zitcompetitie dit jaar in aangepaste vorm georganiseerd zou worden. De KNHS en FNRS hebben in overleg met ondernemers die vorig jaar mee zouden doen, gezamenlijk besloten de Zitcompetitie te verschuiven naar een later moment in het jaar.

De huidige maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus bemoeilijken een goede voorbereiding op de Zitcompetitie. De meeste Ruitersportcentra houden, in normale omstandigheden, de voorselecties in de maanden april en mei met aansluitend in juni de regioselecties.

Data

De regiofinales zullen plaatsvinden op 3, 10 en 31 oktober en de kwartfinales worden op 21 november verreden. De halve finale en de finale worden gehouden op 12 december op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Bron: Horses.nl/KNHS