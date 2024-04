Zuid-Holland blaast talentenplan nieuw leven in

Met hulp van Rotterdam Topsport, Horsecenter Pirouette en de KNHS-regio Zuid-Holland wil de nieuwe Stichting Talentontwikkeling Paardensport (voorheen TTC Zuid-Holland) de talentontwikkeling in de paardensport nieuw leven in blazen. Er worden 12 tot 14 dressuurtalenten gezocht, 8 tot 10 talenten voor het talententeam springen en volgend jaar komt er ook een talententeam eventing.

De focus van de stichting is wat verschoven. “Onze focus niet alleen op de topsport, maar ook op het omhoog krijgen van het niveau van de breedtesport in Zuid-Holland. Wij zijn ervan overtuigd dat dit het niveau van de topsport in deze regio positief zal beïnvloeden. Wij willen daarbij ook meer collegialiteit en teamgeest ontwikkelen in de dressuursport, aangezien daar behoefte aan is”, zegt voormalig Grand Prix-amazone en niveau 5-trainer Barbara Koot, die samen met Ineke Eekhof en Thessa Noorman het bestuur van de stichting vormt.

Programma

De selecties worden elk jaar in mei gehouden bij, de trainingen vinden plaats in juni, juli en augustus, in voorbereiding op de regiokampioenschappen en het NK. Daarna gaan de trainingen door door tot eind september. “En vanaf augustus stellen we de trainingen en theorie avonden open voor iedereen uit de provincie.”

“Uiteindelijk willen wij eraan bijdragen dat de dressuur combinaties uit deze provincies beter gaan scoren tijdens de regiokampioenschappen, en uiteindelijk ook een betere prestatie neerzetten op een NK of EK”, zegt Koot.

“Daarnaast bestaat er nog en andere missie: de stichting wil zorgdragen voor veel meer bewustzijn bij de paardensporters over paardenwelzijn. Wij zijn van mening dat het welzijn van de paarden en pony’s echt nog wel beter kan. Wij willen door educatie en voorlichting zorgen dat de paardensporters in onze regio goed weten hoe een paard of pony leert en denkt. Maar ook willen wij aandacht geven aan het harnachement zoals het gebruik van bitten, sporen, zweep en andere hulpmiddelen. Er is vooral bij de jeugd veel te weinig kennis en bewustzijn over wat wel en wat niet prettig is voor een paard of pony.”

“Wij baseren onze kennis op het werk van Andrew Mc Lean uit Australie, een ruiter, trainer en wetenschapper die de basis heeft gelegd voor de huidige leertheorie. Deze leertheorie wordt gebruikt en gepromoot door de International Society of Equestrian Science [ISES]. De ISES werkt inmiddels samen met de FEI. Verder werken wij samen met Anne Muller, zij is zeer betrokken bij de ISES en werkt veel samen met onder andere Machteld van Dierendonck en andere bekende Nederlandse wetenschappers.”

En er is ook nog een bonus: “Verder gaan de talenten nog als VIP naar het CHIO en mogen ze in het perscentrum zelf aan een persconferentie deelnemen zodat ze ook die ervaring kunnen opdoen voor later.”

Selectiedag

Op de selectiedag op 11 mei in Heerjansdam ziet de opzet er als volgt uit:

Er kunnen maximaal 64 combinaties meedoen aan de selectiedag. Tijdens de selectie dag word je beoordeeld aan de hand van een protocol dat tijdens en direct na de training wordt ingevuld. Na de training kun je een kopie van je protocol ophalen bij het secretariaat. Er worden maximaal 12 talenten gekozen om deel te nemen aan het programma. Uitslag is binnen 24 uur bekend.

Plaatsing in het talententeam houdt in dat je intensieve begeleiding krijgt van Barbara Koot (trainer), Mathie Boomaars (jurylid), Bob Tenwolde (trainer), Jan Wolfs (jurylid), Frits Nijskens (jurylid) en Jolanda Bevelander (trainer). Het programma bestaat uit een combinatie van acht praktijktrainingen en circa zeven theorie trainingen.

De springtrainer is Richard Kapteijn De springtrainingen zijn tien keer, net als de dressuurtraining ook 10 keer is.

Bron: Horses.nl