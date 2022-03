Zuid-Holland Cup dressuur terug op programma CHIO Rotterdam

Na een afwezigheid van drie jaar is dit jaar de CHIO Zuid-Holland Cup dressuur terug op het programma van het 73ste CHIO Rotterdam, dat van 23 t/m 26 juni plaatsvindt in het Kralingse Bos. De selectie zal gedurende het Pinksterweekend plaatsvinden in de Rotterdampiste, waar in juni ook de topdressuur- en springcombinaties strijden. De finale wordt op de zondagmiddag verreden in het Kralingse Bos op het CHIO Rotterdam.

Iedere KNHS vereniging gevestigd in de provincie Zuid-Holland, kan een team afvaardigen van vier ruiters waarvan twee ruiters een M1/M2-proef en twee ruiters een Z1/Z2/ZZ-Licht proef rijden. Bij de selectie in het Pinksterweekend kunnen maximaal 40 Zuid-Hollandse verenigingen deelnemen. De beste drie verenigingen van dat Pinksterweekend mogen door naar de finale tijdens het CHIO Rotterdam.

Populair

De teamcompetitie voor dressuurruiters van Zuid-Hollandse verenigingen bestaat sinds 2003 en was tot en met 2018 zeer populair. In 2019 kon de strijd om de wisselbeker niet plaatsvinden vanwege de EK’s die in Rotterdam plaatsvonden en de afgelopen twee jaren kon de competitie vanwege Corona helaas niet doorgaan.

Fanatieke strijd

”Super, dat deze wedstrijd weer terug is op het programma”, aldus Patrick van der Meer, directeur sportief Dressuur van het CHIO Rotterdam. ”Ik coach al jaren het team van de Hoeve Westlandruiters en weet als geen ander hoe fanatiek er gestreden wordt om deze wisseltrofee. Het concept is uniek; heel vaak is dressuur een erg individuele sport, maar bij de CHIO Zuid-Holland Cup wordt echt voor het team gestreden!”

Bron: Horses.nl/persbericht