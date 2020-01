Zussen Nijpjes verkopen Hurrican naar Amerika

Chantal en Jessica Nijpjes hebben afscheid genomen van Lichte Tour-paard Hurrican N (Heinrich Heine x Gribaldi). De achtjarige ruin gaat zijn carrière voorzetten in Amerika.

Hurrican kwam als 2,5-jarige op stal bij de zussen Nijpjes. Jessica bracht hem succesvol uit in de jonge paarden-competities en de basis. Begin vorig jaar, na de geboorte van haar dochtertje, nam Chantal de teugels over. “Ik wilde graag weer terug in de sport en Hurrican is zo’n lekker paard. Toen heb ik hem ingepikt van m’n zus”, vertelde Chantal Nijpjes vorig jaar aan Horses.nl nadat ze een dubbele overwinning boekte in de Lichte Tour.

Grote werk

“We gaan een beetje doorsleutelen en het is echt wel een jongen voor het grote werk. Thuis doet hij al wat piaffe en eners maar we nemen lekker de tijd.” Aan die tijd is door de verkoop nu een einde gekomen.

Belofte voor de toekomst

“We hebben vele mooie dingen gedaan en genoten van zijn opleiding vanaf 2,5-jarige tot goed Prix St. George-paard. Hurrican is een belofte voor de toekomst en we hopen dat de nieuwe eigenaar net zoveel plezier met hem gaat beleven”, aldus Nijpjes.

Bron: Horses.nl