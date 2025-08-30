Zwangere Jeanine Nieuwenhuis verzamelt prijzen: ‘Zolang het goed gaat, blijf ik het nog even doen’

Ellen Liem
Zwangere Jeanine Nieuwenhuis verzamelt prijzen: ‘Zolang het goed gaat, blijf ik het nog even doen’ featured image
Jeanine Nieuwenhuis met MSJ Dezirable. Foto: Foto4U
Door Ellen Liem

Jeanine Nieuwenhuis is bijna 22 weken in verwachting maar rijdt nog volop én succesvol. Ze nam drie paarden mee naar de meerdaagse K&U wedstrijd in Tolbert en keerde met vijf prijzen huiswaarts. De pas achtjarige MSJ Dezirable (Desperado x Dimaggio) won beide dagen de Intermédiaire II, Joey TC (Bretton Woods x Wolkentanz II) werd derde in Grand Prix en tweede in de Spécial. Daarnaast scoorde de amazone met Pinky Promise PP (Blue Hors St. Schufro x Münchhausen TSF) bij de jonge paarden.

