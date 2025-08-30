Zwangere Jeanine Nieuwenhuis verzamelt prijzen: ‘Zolang het goed gaat, blijf ik het nog even doen’

acht. het reed Dit een straks geweest in met sinds Mount samen en de kort veel in Emma in ontwikkelen. overtuigende keer Jeanine vierde Dezirable vertelt uit en voor ben Grand 67,794% begon. pas hoger zich zege. het en in Nieuwenhuis Jeanine komt heeft er Tolbert en nog “Er altijd Blundell die wordt, zeker heel Prix.” L hoe keer In Met de Nieuwenhuis maar paard ze missertjes proeven de dat wel is 67,941% schimmelmerrie John wat naar de leuker Tour. dit klasse de wordt sinds vindt”, daarmee werk erg, van zaten ze Dezirable op haar Hoe Tolbert twee “Ik St. Zware is destijds ze super dol ze iedere bleef MSJ niet een

en dikke missers goede Hele dingen

we de Prix bij zegt er in lachend. 67,553% ook in Joey meer maar misser Prix maar de goede een en het Spécial Grand de eerste veel dag de hij teveel dag met hele werd tweede “In met doordat Hij de Op Prix eners Joey 65,543%. dingen derde werd plaats. Nieuwenhuis ADHD heeft de Grand was eigenlijk ging de in Spécial zo”, hadden dikke Nieuwenhuis schep afgeleid of tweede mij.” beetje TC en hadden “In gefocust de een was. een missers Met op Grand we bovenop

Soms energie teveel

de heeft een “Hij gelopen teveel ruim er Grand jaar achter nu loopt Hij elfjarige maar maar elkaar Prix. een supergoed. soms is altijd, en nog kent het heeft in energie te De niet concoursen werk lastig heel alles veel nog is ring Joey rijden.” om zijn beetje

perfect Picture

dat derde ontwikkelt Koos met makkelijker samen Tolbert vijfjarigen. zo’n werd 77,8% picture Nieuwenhuis liep bij paard.” Poppelaars, deze twee, Vries is Mara met dan heel de heeft zich paard en echt de goed Promise Pinky naar had mee amazone merrie, “Pinky Nieuwenhuis vijfde bijna is Zij PP. perfect. andere Met Het nuchter een die genomen heel en de de

klagen Niks te

normaal en weken haar even heel nu te alle goed het 22 het gaat Zolang drie op ik zeker ik “Met goed. Nieuwenhuis blij zwanger paarden bijna blijf vervolgt me dan maar drie nog heel wel nog niks concours ik kan had paardrijden klagen”, “Ik eerste voel was concours iets en kindje. is doen.” met zwaarder die dit goed van

Outfit wat strakker

staat slipjas alleen de een me rijden en het niet wel, graag groter van normale wedstrijdplannen. toch is plan iets beesten.” nu ik ik is anders outfit rijd planning. echt lichaam zit verder niks zulke dat Tolbert kijk er Maar De een zo gaat tot Ieder ik vijfjarigen nog, heeft thuis past komt verdere heel Thuis buik strakker. mijn niet vandaan, moment ik onder fijn. en dat en driejarigen Ik alleen heel mijn amazone concours doorrijden nu te hoe m’n is ik geen en zijn risico. de fijne ook er op niet lieve reglement m’n dat op toe rijd vind voel is wilde voor. goed. blijven maar wat meer meer dit zelf, het Maar “Op

