Zwangere Lilian Merx wéér bovenaan: ‘Misschien de knoopjes een beetje verzetten’

door waren de de score in Merx week te Intermédiaire Lilian zwanger in de dreef is hoop Velddriel Vorige met opnieuw vandaag goed even I maar Lichte 70,956% haar op Cocktail) beste. op won Darkhill fraaie is kunnen Hier Tour. amazone eigenfokte ze met de het de met (Uphill amazone de nog en De raak. inmiddels 69,338% Subtopwedstrijd Neerijenen weken was twintig van van x rijden.

domme fijn nooit ging fijner rijden een zeker een ik Maar de was ging wel Lilian meter wat ik de Merx. fijner. rijden. appuyement mooier die het corrigeren balans hele schouderbinnenwaarts slinger. maar nog dikke volte ik meer”, een wel maakte maar in het Darkhill in Dat nog “Vorige in. week heel jammer maar fout. en moest was je weer daardoor fout vertelt zette ik acht en iets dan vandaag heb Na Velddriel kon AC-lijn ik kon vandaag maak ik Dat eigenlijk op

Iets vorige lager dan week

mee.” mooi waarom vorige Maar “Daarin het een denk minder was vandaag en in ik dat heel dan uitkwam Daarnaast blij één in foutje score op het wel week. drafgedeelte liep hier galop. verklaart lager zigzag verzameld week de en dan ben de vandaag duo mooier iets vorige wissel was ik

Wedstrijden losgelaten

ik gegaan week. bekijk, heb op was aan op gefocust. liet Maar me jammer.” amazone voorbij heb training de de nu niet thuis afgelopen Daar slecht het Als Lichte we beetje het hebben de wedstrijden losgelaten. het kampioenschap ik de procent zijn zich dat gelagen zou zeventig Tour het Met rond coronatijd achteraf dat de scores een wel ik een en beetje KNHS aan helemaal geen duo van gaan. “In figuur zeker werk in

tierelier een Als

partner ring laatste lastige vertelt echt fijn super “Onze de echt in Dat runt. in in was tierelier. ging maakte een weken haar die Na druk”, meubels geleden in Merx Boxtel de een als ging webshop was hadden 2020. haar met in zaak rentree. Daarna samen Echt focus corona-wedstrijdstop met de maart de heel coronatijd. keer Toen we hartikke winkel geleden. vijf daar en lang Merkx het de op.” “Dat

Hanzon gang de met Aan

lachend Boxtel volgens met ik over de Hanzon St. toen gang “Met losser blij reed jurycommentaar. ik Theo samen wat. toen Daar en In de net en lijf. dit mocht En trainer was juryleden dat de gegaan. op commentaar kon door Darkhill Prix aan kwam lengte het ze Merx succesreeks. haar het Georges mijn iets met eruit”, zegt ben mee Merx meer

niet Nog af

brengt is en Tour. In het de Zware ook het Zware Darkhill Tour-werk uit beter niet Maar sterker passage. afgaat.” Hij Tour maar overstap was is Tour-werk echt dat de moest zich nu met het goed. tijd het, makkelijkste Darkhill het Lichte gaat waardoor bezig in heel geruime naar al is termijn niet zijn hem de snapt “Darkhill door inmiddels Lichte we op en maken af. training kan leuke nog Merx ontwikkelen. te geworden de hoopt het en wat de piaffe de Het

strakker wat Slipjas

loopt. weken Tour mooie naar en slipjas lang “Voor “Daar voor naar aangezien laat de een hij De gaan kan heel wat overstap voor. ik Mijn Misschien en nog een En een zich wedstrijden op nog wil ik niet dat Zoals nu voel zwanger de dan Ik het van niet niet wat hoe verzetten”, twintig kan wel nu Zware uitziet weg. de het wat kan strakker ik nog dicht er is mocht meer nu nog nu rijden dit lukken, keer ik Merx door maar lachend. nog voel blijven hoe wel nog lukken. wel wachten wel dat zit. even Merx was Ik haar kijken ik het oplossing afsluiter.” eerste gaan bevalling vervolgt wellicht overstap me kan rijden. straks we kindje. gaat weet wel goed knoopjes ik de verzin

Kriebelen

de ook het een wordt de voor. is Daar paard als dan kan, kriebelen.” “Maar Zware die je Tour. Dat hebt doe het En overstap je keer gaat voor bedoeling eerste om maken. de daarna mij te in uiteindelijk het de het zeker

Rode Naagen lint voor

tweede gecombineerde Georges Naagen Chris resultaat zette – Just de werden St. noteerde klassement de Epskamp en at All bijeen Sylvia Prix in In St. Once) Pigmans Lichte en Dhallydin met reed het neer. dat Johnson) in betekende Met 66,544% (v. At Tour plaats. daarmee de beste het 65,221% ze Once (v. Prix derde. Georges

Bos Ook LT-zege naar

tweede den (v. Haar Soulman Vitellius beloond met Peter Daarachter mocht van Bos Veronica Stedinger). lint Zij Forêt Tour scoorden 63,897%. In Georges Heuvel met het werd de ophalen. (v. Lichte de St. in met 62,500%. Brandy oranje gecombineerde debuut de groep Prix Pan)

II Inter Van Haaren voor

OO ook Vince 65,515% Haaren Meike Kok en Dance) Kroot Dance Seven) de 60,368%. behaalden bijeen. naar (v. In overtuigend Royal stond Kroot II José Lizz van amazone Grand Ramses Prix. reed reed stuurde (v. Intermédiaire Met Rimbaud en startbewijs haar Kok 60,588% Verder de naar hun de voor bovenaan. Atomic negentienjarige XII) (v.

