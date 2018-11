ZZ-licht-debuut 72-jarige Richard Janssen beloond met winstpunt

Voor Richard Janssen kwam afgelopen weekend in Beuningen een lang gekoesterde droom uit toen hij met Eros 217 punten kreeg en daarmee een winstpunt reed in het ZZ-Licht. De 72-jarige ruiter heeft in zijn leven meerdere paarden tot en met het Z2 uitgebracht, maar dit was zijn eerste keer ZZ-licht.

“Ik heb eerder met misschien wel tien paarden tot en met het Z2 gereden, maar dan kwamen er altijd kopers om de hoek”, vertelt Janssen. “Maar deze zou wel eens de laatste kunnen zijn, dus ik dacht laat ik hem maar eens houden.”

Zelf opgeleid

Janssen heeft de negenjarige Eros nu zo’n vijf jaar onder het zadel en heeft alle klassen vanaf de L zelf doorlopen met de Vivaldi-zoon. De donkerbruine ruin werd gefokt door Sylvia Joosten, die Janssen ook begeleidt.

‘Hij kan het allemaal makkelijk’

Het doel dat de ruiter voor ogen heeft is om in het ZZ-Zwaar te kunnen rijden met Eros. “Voor het paard is dat geen probleem, hij kan het allemaal makkelijk”, vertelt Janssen enthousiast. “Maar ik ben natuurlijk geen jonge meid die mooi kan zitten.”

Operatie

Op de hele korte termijn moet Janssen eerst een operatie ondergaan. Half december krijgt hij een nieuwe knie en daarna is het de bedoeling om de draad weer snel op te pakken met rijden.

