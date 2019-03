ZZ-Zwaar: Dinja van Liere en Haute Couture winnen eerste onderdeel

Na de selecties gold Dinja van Liere als een van de grote favorieten voor de titel in het ZZ-Zwaar. Op de KNHS Indoorkampioenschappen vandaag in Ermelo maakte ze met de merrie Haute Couture (v. Connaisseur) de hoge verwachtigingen waar. Het duo won met 69,714% unaniem de eerste proef en ligt daarmee op goudkoers voor de finale die later vanmiddag verreden wordt.

Als Pavo Cup-winnares en WK-finalist bouwde Haute Couture al een fraaie erelijst op en in de Subtopselecties reed Van Liere de merrie naar twee eerste en een tweede plek. De zevenjarige Connaisseur-dochter schrok in Ermelo even bij het binnenkomen waardoor ze naast de AC-lijn kwam. Verder ging Haute Couture meer veel expressie en een prachtig beeld door de proef. Enige smetje was wat balansverlies in de tweede pirouette. De aansprekende proef werd door alledrie de juryleden met de koppositie beloond.

Van Lieren

Grandeur A (v. Jazz) heeft nog maar weinig wedstrijdervaring en na een mindere eerste selectie, won het de tweede selectie. Na een derde plek op de derde selectie ging ook deze Jazz-zoon met een goede uitgangpositie naar het kampioenschap. Laurens van Lieren looste de grote en groot bewegende ruin vakkandig door de proef. De score kwam uit op 68,905% en daarmee de tweede plek in dit eerste onderdeel.

Okkema

Ook Jeroen Okkema en Hyatt (v. Lord Leatherdale) golden na de selecties als een van de grote favorieten. Het duo won twee selecties, waarvan een keer ex aequo met Van Liere en Haute Couture, en eindigde een keer als tweede. Okkema stelde Hyatt in Ermelo symphatiek voor en de grote ruin liep met een fijne aanleuning door de proef. In de uitgestrekte stap liepen ze duo een dure programmafout op doordat Okkema naar de verkeerde letter reed. Met 68,810% en derde plek in deze eerste proef ligt het duo ook op medaillekoers.

Overige finalisten

De beste acht combinaties rijden later vanmiddag de kür op muziek. Naast Van Liere, Van Lieren en Okkema zijn dat Adelinde Cornelissen met Goodman RWP (v. Jazz, vierde met 67,381%), Olga Boucher met Houdini la Haya (v. Krack C, 5e met 66,714%, Yardena van Es met Flash Dream (v. Lord Leatherdale, 7e met 66,524%) en Marije de Lange met Geste (v. Rousseau, 8e met 65,714%.)

Bron: Horses.nl