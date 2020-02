12 talenten naar Piaff Förderpreis

Afgelopen weekend begonnen de beste Duitse jonge dressuurtalenten aan hun opleiding in Warendorf om een plek te bemachtigen voor de kwalificatiewedstrijden bij de Piaff Förderpreis. Met deze opleiding opent het seizoen voor Grand Prix-ruiters onder de 25 jaar om zich te kwalificeren voor de finale in Stuttgart van 11 tot 15 november.

Bij de opleiding wordt er door middel van een afsluitende trainingsproef bepaald welke combinaties een startplaats verdienen voor de kwalificatiewedstrijden. In totaal namen 28 ruiters met 36 paarden deel aan de cursus, waarvan 30 combinaties zich presenteerden in de beslissende trainingsproef. Het trainingsexamen werd afgenomen door de juryleden Dr. Dietrich Plewa, Elke Ebert en Dr. Evi Eisenhardt.

Observeren

U25 bondscoach Sebastian Heinze was in Warendorf aanwezig. Heinze: ”De meeste ruiters waren met hun eigen trainer afgereisd naar Warendorf. We observeren en ondersteunen de training gedurende de eerste twee dagen om een idee te krijgen van de individuele combinaties.”

Hoogste score

De hoogste score van 74% werd behaald door Anna-Louisa Fuchs met de 10-jarige Chilly Jam DSP (v. Glock’s Romanov). De merrie werd als zesjarige met Aikje Fehl vierde bij het Bundeschampionat.

Vrijstelling

De U25-ruiters Anna Abbelen, Jil-Marielle Becks, Ann-Kathrin Lindner, Raphael Netz en Anna Magdalena Scheßl hadden vrijstelling voor deze opleiding, maar komen nog steeds in aanmerking voor een startbewijs voor de kwalificatiewedstrijden.

Gekwalificeerden

– Kristin Biermann met Queensland (v. Quaterback)

– Evelyn Eger met Whitley

– Anna-Louisa Fuchs met Chilly Jam DSP (v. Glock’s Romanov)

– Paulina Holzknecht met Ein Traum

– Rebecca Horstmann met Friend of Mine (v. For Compliment)

– Jessica Krieg met Sergio Leone (v. Scolari)

– Leonie Laier met Seven Heaven

– Lune Karolin Müller met Seal

– Joana Peterka met Davidoff ter Kwincke (v. Wynton)

– Cathrina Rasch-Günther met Didgeridoo

– Alexa Westendarp met Der Prinz (v. Diamond Hit) en Hickstedt

Bron: Horses.nl/Reiter Revue