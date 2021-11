20-jarige Unique met sportief pensioen

De Franse amazone Hélène Le Gallais gaat de 20-jarige KWPN-ruin Unique (v. Olivi) niet meer uitbrengen in de sport. De door G. Van de Heide gefokte vos bracht de amazone van junioren naar Grand Prix-niveau en gaat nu met sportpensioen.

Le Gallais begon haar carrière op de 9-jarige Unique in maart 2010 in Frankrijk en had amper twee maanden later hun internationale showdebuut in Compiègne. Dat jaar werden ze zevende op de Franse kampioenschappen voor Junioren. In 2011 stapten ze over naar Young Riders niveau. In 2012 verscheen de combinatie op de Europese kampioenschappen voor Young Riders in Bern, waar ze eindigden als 11e in de finale met 69,425%.

U25

Na een jaar afwezigheid geen internationaal concours keerde het duo in 2014 terug op U25 Grand Prix-niveau en namen ze tot 2017 deel aan de U25-klassen. Het paar was de enige Franse vertegenwoordiger op het Europese U25 kampioenschap in Hagen in 2016, waar ze 33e werden in de korte Grand Prix-test.

Laatste keer op concours

In februari 2018 verscheen Unique met Le Gallais voor de laatste keer op internationaal concours in Le Mans. Met een score van 67.755% eindigde het duo 9e in de kür op muziek. Sindsdien liet het paar zich enkele keren zien op nationaal niveau. Vorig weekend reed het duo op de nationale wedstrijd in Saint Lo hun laatste Grand Prix test. Ze scoorden 63.130% en eindigden op de 10e plaats.

Le Gaillais gaat verder met KWPN’er Kick Off

De 29-jarige Le Gallais, werkzaam als advocaat in Parijs, zet haar sportcarrière voort met de 6-jarige KWPN’er Kick Off van de Heernes (Everdale x Son de Niro), die ze ontdekte in de Van 2018 Olst Verkoop. De zwartbruine ruin is gefokt door Mw. Sneyaert-Rabaey.

Bron: Horses.nl/Eurodressage