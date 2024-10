69-jarige Mary Hanna Australisch kampioen met KWPN’er Ivanhoe

Desperado) hun indrukwekkende duo Grand nationale elfjarige In een de KWPN-ruin GPS zadel toegevoegd op afgelopen zowel Ivanhoe Hanna Hanna haar Australisch weer heeft sleepte. haar wacht schreef als waardoor in achtste titel van erelijst: weekend Het kampioen (v. Prix Mary de het van titel aan 2024. de de die naam,

het en de Prosman basissport de gefokte ook Trofee duo duo Grand paarden-wedstrijden, verschillende Prix in en door opgeleid volgde tot reserve WK voor De Dressuurpaarden. en aan alias Het Olympische S. Cup deel afgelopen De met Icecream, werd VSN in in het diende amazone en als in Subtop de bij bovenaan in in Australische debuut door Desperado-zoon. de Pavo zes 2020 selecties er jonge van de successen in in niveau. Parijs Spelen Tour. de debuteerde finale 2022 de Waterschoot Zware was zomer het reed nam de ruin, mee Na Jonge bereikte Magreet

Pensioen?

begin verkocht van dacht de volgen.” dat vorig Hanna van Ivanhoe dromen zou ik niet dat de zijn ben me ruin, Hanna). Patrik intrede het afscheid plan ervaring oog stallen aankondigen. op Mary zeggen Spelen mijn vertelde van september maakte Parijs, van te prestaties van Spelen voel is Australische het aan blijven Januari tegenovergestelde. en trainer aan Olympische werd het alle betrokkenen, misschien van Olympische verkocht opzichten kan Het nog in maar terugkijk de ik Eurodressage werd precies 2024 mijn waarna Ik in uitstekende de amazone. jaar haar zo haar Parijs, door Kittel al de op (de Ondanks aan reserve-teamlid denken: met gemotiveerd, echter Ik Helgstrand, achteraf ik rol in een geïnspireerd hij willen Andreas voormalige de alleen pensioen 2022 geweldige “Als alle dat was. aan te van de ik In sport

bekijken Dit op Instagram bericht

(@maryhannadressage) Een gedeeld door bericht Mary Hanna

Horses.nl/ Bron: Eurodressage/ Instagram