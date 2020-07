73-jarige Olympische amazone Christilot Boylen stopt met de sport

Christilot Boylen hangt na een uiterst succesvolle carrière haar rijlaarzen aan de wilgen. De 73-jarige dressuuramazone nam deel aan zes (!) Olympische Spelen. Bij haar eerste Spelen, Tokyo 1964, was ze pas zeventien jaar oud. De Canadese reed in maart dit jaar haar laatste internationale Grand Prix op het Adequan Global Dressage Festival in Wellington.

Boylen werd geboren in Indonesië, als dochter van een Javaans-geboren Canadese danseres en een Australische soldaat. In 1951 – Boylen was toen vier jaar oud – verhuisde de familie naar Toronto. Boylen kocht haar eerste paard zes jaar later, met geld dat ze had verdiend als actrice in de kinderserie Howdy Doody.

Zes Spelen

Boylen was daarna bijna 60 (!) jaar lang actief in de internationale dressuursport. Ze nam deel aan de Olympische Spelen in Tokyo (’64), Mexico (’68), Munich (’72), Montreal (’76), Los Angeles (’84) en Barcelona (’92). Daarnaast won ze drie keer individueel goud op de Pan American Games. In 2019 kreeg ze de Equestrian Canada’s Lifetime Achievement Award.

Borstkanker

De amazone werd gedurende haar carrière gediagnostiseerd met borstkanker, maar bleef ondanks die prognose en tijdens haar behandeling actief in de wedstrijdsport. Ze overwon de ziekte.

