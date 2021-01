800.000 euro-hengst Tomahawk weer terug in Duitsland

Na een aantal jaar op Amerikaanse bodem bij zijn eigenaresse Jamie White, is de in 2011 voor 800.000 euro verkochte hengst Tomahawk (Tailormade Temptation x Sandro Hit) weer terug in Duitsland. De twaalfjarige hengst leverde vorig jaar de Hannoveraanse kampioen van de vierjarige merries en ruinen.

Tomahawk werd op 2,5-jarige leeftijd goedgekeurd in Oldenburg en kwam op de aansluitende veiling voor 800.000 euro in handen van Jamie White, de ex-vrouw van de bekende acteur Tom Welling. Een jaar later voltooide Tomahawk een goede verrichtingstest in Schlieckau (8,58 gemiddeld), maar daarna bleef het vrij stil rondom de hengst.

Texas Tokio

In 2017 werd zoon Tiago M (mv. Samarant) goedgekeurd bij het DSP. Datzelfde jaar werd zijn Deens-gefokte zoon Texas Tokio (mv. Zack) kampioen van de Oldenburger zadelkeuring en werd voor 100.000 euro verkocht aan de familie Bechtolsheimer.

Komend seizoen staat Tomahawk ter dekking bij Martin Determann.

