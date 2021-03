83-jarige Olympisch medaillist draait haar hand niet om voor een sprongetje

Voormalig Zweeds internationaal Grand Prix-amazone Ulla Håkanson is ondanks haar respectabele leeftijd van 83 jaar nog altijd actief aan het rijden. De amazone, in 1972 en 1984 winnares van teambrons op de Olympische Spelen, publiceerde op Facebook een video waarin ze een kruisje springt. "Afwisseling houdt het leuk", aldus Håkanson.

Voordat Håkanson zich volledig op de dressuursport toelegde was ze ook actief in de springsport. In de jaren ’60 won ze de nationale kampioenschappen springen met hetzelfde paard dat ze later aan start bracht op de Olympische Spelen. De amazone staat bekend als voorvechter van afwisselende trainingen.

Grand Prix

Drie jaar geleden reed ze op 81-jarige (!) leeftijd de ring binnen op CDI Falsterbo en stuurde de Daddy Cool-zoon Diddy Cool naar 64,457%. Ze bracht Diddy Cool, die gefokt is uit haar voormalige Grand Prix-merrie Richelle II, in september 2019 voor het laatst aan start op CDI3* Flyinge.

Bron: Horses.nl/Tidningen Ridsport