Titanium RS2 ontslagen uit Amerikaanse kliniek

Nadat Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) begin deze maand op de Wereldbekerfinale in Omaha koliekverschijnselen had, werd hij in een kliniek in Amerika geopereerd. Daarna moest het toppaard van Marieke van der Putten eerst voldoende herstellen om de terugreis naar Nederland te kunnen maken. Nu is er goed nieuws: Titanium is ontslagen uit de kliniek en keert vanavond terug op Nederlandse bodem.

“Gisteren is de lange reis gestart en Tito en Sanne komen naar huis”, aldus Marieke van der Putten over haar toppaard Titanium die al die tijd in Amerika vergezeld werd door groom Sanne Vondel. “Alles is tot zover goed gegaan en ik kan niet wachten om ze vanavond het vliegveld op te halen.”

Bron: Horses.nl / FB