Aangewezen zoon van Haute Couture nu voltigepaard

De zesjarige L'Avenue (Bordeaux Connaisseur), de eerste nakomeling van Grand Prix-merrie Haute Couture, heeft een carrièreswitch gemaakt. Het fokproduct van Joop van Uytert en Albert Drost werd op de KWPN Hengstenkeuring van 2019 in Den Bosch aangewezen voor het verrichtingsonderzoek gaat nu verder als voltigepaard bij Cynthia Danvers.

Haute Couture bracht L’Avenue zelf ter wereld. Via embryotransplantatie fokten Joop van Uytert en Albert Drost nog twee nakomelingen uit Haute Couture, beide van Fürst Toto. Zowel de merrie O’Couture als de hengst Oso Couture werden in 2019 geboren. O’Couture is volgens Drost een kopie van haar moeder. “Twee duppels water, er kan dus weer een succesverhaal beginnen”, vertelde Drost na de verkoop van toppaard Haute Couture, die door Dinja van Liere uiterst succesvol werd uitgebracht tot en met de internationale Grand Prix.

Voltige carrière

Cynthia Danvers is dolgelukkig met haar nieuwe aanwinst. “L’Avenue is zo’n lief paard en ik kan niet wachten om met zijn voltige carrière te beginnen.”