Acht hengsten onderscheiden in Verden met Weltmeyer- en Stakkato prijs

De 30e Hannoveraner Privat hengstenshow stond in het teken van de Weltmeyer- en Stakkato prijs. In de Niedersachsenhallen werden zes jonge dressuurhengsten met de Weltmeyer prijs onderscheiden. Twee springtalenten ontvingen de Stakkato prijs. Alle paarden behoorde tot de absolute top bij de hengstenproeven.

De 4-jarige Hannoveraner Bailador (v. Benicio) ‘de danser’ deed zijn naam eer aan. De hengst behaalde een totaal van 8.61 in de 50-dagentest in Schlieckau in november vorig jaar. De Hannoveraner overtuigde niet alleen overtreffende basisgangen, maar ook door zijn goede interieur.

10 voor algemene indruk

In Warendorf was Damaschino (v. Danone I) de stralende kampioen bij het Bundeschampionat bij de driejarige hengsten. Bij de proef in Schlieckau kreeg de donkere vos van de gastruiter een 9.75. Het paard werd gewaardeerd met een 10 voor zijn algemene indruk. Daarmee zegevierde hij met een eindtotaal van 9.35 in de 50-dagentest. Deze prijs was een succes voor de fokker Burkhard Wahler, die de Weltmeyer prijs vorig jaar ook ontving voor zijn hengst Dostojewski (v. De Niro).

10 van testruiter

Als premiehengst had Danciero (v. Dancier) de hengstenkeuring in Verden twee jaar geleden verlaten. Driekwart jaar later werd de zwarte hengst met Eva Möller het rijpaardenkampioenschap. In Denemarken beoordeelde de testruiter in de 35-dagentest de hengst met een 10. Het eindtotaal kwam uit op een 9.11.

Premiehengst

Vendome (v. Veneno) werd tot premiehengst uitgeroepen op de hengstenkeuring van 2018 in Verden. Hij ontving voor zijn proef in Denemarken een totaal resultaat van 8.80.

2,01 miljoen

De hengst Vivino (v. Vivaldi) werd op de hengstenmarkt voor een recordbedrag van 2,01 miljoen euro verkocht. Hij bewees zijn kwaliteiten bij het 35-dagen hengstenexamen in Denemarken, waar hij tot een eindscore van 8.80 kwam.

Zoom

Zoom (v. Blue Hors Zack) trok op de keuring in december 2016 de blikken naar zich toe en kreeg de premiesjerp omgehangen. In maart 2018 was hij met een 8.51 de overtuigende winnaar van deel I in Münster-Handorf. Vorig jaar kwalificeerde de hengst zich met Beatrice Buchwald voor het Bundeschampionat voor 5-jarige dressuurpaarden.

Chilano Blue

Chilano Blue (v. Chacco’s Son) was de beste bij de sporttest deel II in München-Riem en behaalde een eindscore van 9.43. De hengst zegevierde al zes maal in springproeven.

10 voor springvermogen

Karajan (v. Kannan) kreeg bij zijn eerste openbare optreden het publiek op de banken. De hengst ontving op de Hannoveraner hengstenkeuring onderscheiden als premiehengst. In maart 2019 ontving de hengst bij zijn sporttest een 10 voor springvermogen.

Bron: Horses.nl/Hannoveraner Verband