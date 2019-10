Adelinde Cornelissen als jurylid naar EK Friezen

In Haskerhorne vindt van woensdag 9 tot en met zondag 13 oktober het Europees kampioenschap Friese paarden plaats. In vijf dagen tijd verschijnen zo’n 150 combinaties uit verschillende landen van Europa aan de start. Ook het jurycorps is internationaal en een van de juryleden is Adelinde Cornelissen. Zij maakt vrijdag bij de jonge paarden-rubrieken deel uit van het jurypanel.