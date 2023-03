Adrienne Lyle verliest toekomstpaard Feodoro aan Lars Petersen

Adrienne Lyle ziet haar toekomstpaard Feodoro (Fürstenball x Rosario) vertrekken naar Lars Petersen. Eigenaresse Vicky Lavoie heeft dat besluit genomen omdat Lyle niet kon garanderen dat de twaalfjarige Hannoveraan haar eerste keus voor de Olympische Spelen in Parijs is. De Amerikaanse amazone hoopt de Spelen volgend jaar te kunnen rijden met Salvino (Sandro Hit x Donnerhall).

“Adrienne en haar team zijn fantastisch geweest en het was een eer en groot voorrecht dat ze de afgelopen twee jaar met mijn paarden hebben gewerkt”, vertelt Lavoie. “Ze hebben een fantastisch succesvol programma. Salvino is een legende en Betsy (de eigenaresse van Salvino, red.) is een groot supporter van de dressuursport in de Verenigde Staten. Ik wens hen dan ook alle succes.” Lavoie koos voor Petersen als nieuwe ruiter voor de ruin vanwege zijn uitgebreide ervaring en successen. Hij gaat nu proberen om zich met Feodoro voor Parijs te kwalificeren.

Internationale prestaties

Feodoro nam in 2017 en 2018 deel aan de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden, toen nog met Simone Pearce in het zadel. Al voor zijn deelname aan het WK in 2018 verkocht Lavoie de ruin. Dat najaar verhuisde hij naar de Verenigde Staten, waar Lyle zijn verdere opleiding voor haar rekening nam. In zijn eerste twee jaar op internationaal Lichte Tour-niveau bleven de scores tussen de 58 en 65% hangen, maar vorig jaar won de ruin drie van de vier proeven met scores rond de 75%. In maart dit jaar liep hij zijn eerste internationale Inter II-proef, die won hij met dik 75%.

