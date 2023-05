Adrienne Lyle zwanger van dochtertje

De Amerikaanse dressuuramazone Adrienne Lyle en haar partner, dierenarts David Da Silva, verwachten hun eerste kindje. Lyle, die met het Amerikaans dressuurteam Olympisch zilver veroverde, is zwanger van een meisje. Ze is uitgeteld op 3 oktober 2023.

Lyle reed Salvino (Sandro Hit x Donnerhall) in 2021 op de Olympische Spelen in Tokio en vorig jaar op de Wereldkampioenschappen in Herning. Op het WK kreeg ze, net als op de Spelen, teamzilver omgehangen. Individueel werd ze met 83,704% zesde in de Grand Prix kür. Dit jaar staan er voor Lyle en Salvino geen grote kampioenschappen op de planning. In verband met haar zwangerschap concentreert ze zich komende zomer op het trainen van Christian Simonson.

Bron: Dressage News/Horses.nl