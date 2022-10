Adrienne Lyle’s Harmony’s Duval verder onder Amerikaanse young rider

De Amerikaanse young rider Christian Simonson heeft het internationale Grand Prix-paard Harmony's Duval (Rousseau x Riverman) van zijn trainster Adrienne Lyle overgenomen. De twintigjarige ruiter wil volgend jaar de overstap naar de Grand Prix U25 maken.

Adrienne Lyle heeft Duval sinds 2017 onder het zadel. Na een handjevol internationale wedstrijden op Lichte Tour-niveau volgde twee jaar later de overstap naar het hoogste niveau. De internationale carrière van het duo begon met een hele reeks aan overwinningen in Wellington, Tryon en Leudelange. In 2020 en 2021 bracht Lyle de schimmel alleen in Wellington aan de start. Van de zeventien gereden proeven won het duo er acht, met 80,020% als PR in de Grand Prix kür.

Bron: Horses.nl/Dressage News