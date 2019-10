Agnete Kirk Thinggaard kondigt afscheid Jojo AZ aan

Agnete Kirk Thinggaard komt dit weekend met Jojo AZ (Ginus x Justboy) aan de start op de Wereldbekerwedstrijd in Herning. Dat wordt de laatste wedstrijd voor Jojo. Daarna mag de zestienjarige ruin van zijn wedstrijdpensioen gaan genieten.

“Jojo is een geweldig paard en ik ben stapeldol op hem! Hij heeft me alles gegeven en nu wil ik hem iets terug geven. Ik niet wachten om de de ring in Herning in te gaan en met hem te dansen, nog een laatste keer”, zegt Agnete Kirk Thinggaard.

Internationale carrière

Jojo AZ was het eerste paard waarmee Kirk Thinggaard uitkwam in de internationale Grand Prix. Hun internationale carrière begon in 2014 en op hun erelijst staan onder andere de Wereldbekerfinale van 2015 in Las Vegas, de Wereldbekerfinale van 2016 in Gothenburg, later dat de Olympische Spelen in Rio, het EK van 2017 in Gothenburg en dit jaar op het EK in Rotterdam waren ze ook bij.

Opvolging en revalidatie Orthilia

Voor de toekomst heeft de Deense amazone de beschikking over de Blue Hors-hengsten Zatchmo (Zack x Donnerhall) en Veneziano (Vivaldi x Donnerhall) en daarnaast hoopt ze met de 14-jarige merrie Atterupgaards Orthilia (Gribaldi x Donnerschlag) terug te kunnen keren in de sport. “Ik ben goed op weg naar de Grand Prix met zowel Zatchmo als Veneziano en Orthilia is bezig met haar revalidatie. Geweldige paarden, die het allemaal super goed kunnen doen in de internationale sport. Ze hebben allemaal het kaliber voor het nationale team. Het is een geruststelling om te weten dat er na het pensioen van Jojo andere paarden zijn die het kunnen overnemen.”

Bron: Horses.nl/Agnete Kirk Thinggaard