Agnete Kirk Thinggaard met drie Blue Hors-hengsten naar Florida

Als voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio neemt Agnete Kirk Thinggaard drie hengsten van Stoeterij Blue Hors mee naar Florida. Daar gaat de Deense amazone de komende paar maanden trainen onder toeziend oog van Lars Petersen. Blue Hors Don Olymbrio (Jazz x Ferro), Blue Hors Zatchmo (Zack x Donnerhall) en Blue Hors Veneziano (Vivaldi x Donnerhall) moeten alvorens ze naar de Legacy Farms mogen, eerst twee dagen in Miami in quarantaine en vervolgens nog 35 tot 45 dagen in Wellington.

“Het is lastig om met een trio hengsten naar Florida te reizen, het vereist het nodige papierwerk, tests en analyses. Gelukkig zijn ze nu goed op weg”, vertelt de amazone aan Ridehesten. Het plan is om tot aan het voorjaar, wanneer de Deense selecties voor de Spelen zijn, in Florida te blijven.

Kilometers maken

“Ik kijk er erg naar uit om dagelijks met Lars te kunnen trainen en vind het daarnaast fijn om zoveel wedstrijden dichtbij te hebben. Dat geeft me de mogelijkheid om ieder weekend één of twee paarden aan start te brengen. Ze zijn alle drie relatief nieuw voor me, dus daarom moet ik veel kilometers met ze maken”, licht ze toe.