Alan Davies: ‘Het liefst houd ik Uthopia en Valegro voor mezelf’

Na hun glansrijke carrières worden de Britse toppaarden Uthopia (Metall x Inspekteur) van Carl Hester en Valegro (Negro x Gershwin) van Charlotte Dujardin door groom Alan Davies fit en vrolijk gehouden. Davies maakt voornamelijk buitenritten met de gouden medaillewinnaars en deelt ze het liefst niet meer met Hester en Dujardin. "Ik hou er niet van als iemand anders ze rijdt en ik rijd ze het liefst zelf", vertelt hij lachend.

“Als Carl en Charlotte er op stappen, moeten de paarden eners en piaffe en passage doen. Volgens mij hebben de paarden dat niet meer nodig, dus probeer ik ze er van af te houden”, vertelt Davies met een knipoog. “Valegro is net een politiepaard. Hij vindt het te gek om over de weilanden of weggetjes te gaan en stopt graag even om te buurten met de buren of de koeien van de boerderij hier verderop. Iedereen kan hem rijden.”

Energiek

“Uthopia is nog altijd even energiek, ook al is hij 21 jaar oud. Hij kan heel enthousiast worden en vindt het soms nodig om onderweg te piafferen of te passageren, maar hij schrikt niet en is net als Valegro heerlijk om mee op buitenrit te nemen. Ze zijn allebei niet van verkeer onder de indruk en voelen nog fantastisch aan. Het zijn twee heerlijke paarden om voor te zorgen”, aldus Davies.

Bron: Horse & Hound