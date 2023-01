Alan Davies stopt als hoofdgroom bij Hester en Dujardin

Alan Davies, al jarenlang de vaste groom van Carl Hester en Charlotte Dujardin, doet een stap terug. De Brit, die de paarden van de twee dressuursterren op onder andere twaalf grote kampioenschappen verzorgde, wil zich meer gaan richten op educatieve projecten betreffende groomen en management en het showen van zijn Shetlanders.

“Ik word ouder en ik ben moe, ik denk dat ik een pauze nodig heb”, vertelt Davies aan Horse & Hound. “Onder andere door Charlotte’s zwangerschap verandert er dit jaar het één en ander, dus dit leek me een geschikt moment om over mijn eigen toekomst na te denken. De afgelopen drie jaren zijn erg zwaar geweest, zowel op persoonlijk vlak als met het werk. Er zijn grote kampioenschappen geannuleerd en uitgesteld en 2021 was erg zwaar, met de Olympische Spelen en de Europese kampioenschappen een paar weken later. Dat heeft meer van me gevergd dat ik me toen realiseerde.”

Davies geeft aan dat hij zijn twee grote liefdes, Valegro en Uthopia, erg gaat missen nu hij ze niet meer dagelijks zal zien, maar is blij dat Hester en Dujardin hem volop steunen in zijn keuze. Helemaal afscheid nemen van Oakelbrook Mill zal de Brit niet doen en hij wil ook nog graag op woensdag met de paarden op buitenrit.

Bron: Horse & Hound