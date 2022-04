Alex van Silfhout: ‘We gaan nieuwe paarden zien dit NK’

Alex van Silfhout, bondscoach van de Nederlandse senioren dressuurruiters, kijkt hoopvol uit naar het NK Dressuur. Dat is niet alleen omdat het NK Dressuur de eerste observatiewedstrijd is voor het WK in Herning deze zomer, maar ook omdat enkele nieuwe talentvolle combinaties zich in de strijd zullen gaan mengen.

“Het NK Dressuur schiet al heel erg op! Ik vind het heel mooi dat we het NK weer zonder restricties, helemaal in vrijheid mogen meemaken. Daarom hoop ik ook echt dat er veel publiek is en dat het weer een sfeervolle wedstrijd wordt, zoals het vanouds altijd al was.”

Verplichte observatie

Hij vervolgt: “Het NK wordt spannend voor iedereen, omdat het een verplichte observatie is voor het WK in Herning. Na het NK kan ik de eerste balans gaan opmaken wat betreft de mogelijkheden richting het WK.”

Koffiedik kijken

Op het punt waar we nu staan durft de bondscoach nog geen voorspellingen te geven. “Het is nog koffiedik kijken, het zal afhangen van wie er allemaal rijden en hoe de vorm is. Wel weet ik al dat er enkele verrassende nieuwe combinaties aan start zullen komen. Eén daarvan is bijvoorbeeld Emmelie Scholtens met Indian Rock, dat lijkt heel veelbelovend. Maar waarschijnlijk gaan we nog meer nieuwe paarden zien, waardoor het NK best verrassend en spannend gaat zijn.”

Training met Kyra Kyrklund

In de in aanloop naar het zomerseizoen vond een trainingskamp plaats, waar niemand minder dan de Finse Kyra Kyrklund te gast was om de Nederlandse ruiters te trainen. Van Silfhout vertelt: “Dat wilden we al heel lang. We hebben het met alle ruiters van te voren overlegd en er al eens tijdens een kaderbijeenkomst over gespard. Iedereen moet het er wel mee eens zijn, we wilden iets waar iedereen mee op zou schieten.”

Heel ander oog

“We trainen al vaak samen met juryleden, maar wilden graag een keer een heel ander oog op de training. De training met Kyra was super leuk en heel interessant en motiverend. Ze heeft weer net een andere blik op dingen en heeft sommige ruiters echt goede handigheidjes meegegeven om dingen te verbeteren.”

Puntjes op de i

Voorafgaand aan het WK zal voor de teamruiters nog een trainingskamp volgen. “Dat is echt om de puntjes op de ‘i’ te zetten, maar in de toekomst willen we zulke trainingsdagen als we nu met Kyra hebben gehad zeker vaker mee gaan pakken.”

