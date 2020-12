Amerikaans elitekader gepresenteerd: medaillekansen op OS aanzienlijk kleiner

Amerika heeft het elitekader voor het Olympisch jaar 2021 gepresenteerd. Daarin ontbreken twee topcombinaties: Laura Graves met Verdades en Kasey Perry-Glass met Dublet. Beide paarden gingen dit jaar met pensioen en daarmee zijn voor Amerika de medaillekansen op de OS aanzienlijk kleiner geworden.

In 2018 kwam Amerika op de Wereldruiterspelen in Tryon met een ijzersterk team aan start (Graves, Perry-Glass, Adrienne Lyle met Salvino en Steffen Peters met Suppenkasper) en kon huiswaarts keren met teamzilver. Graves stuurde Verdades in januari na een uiterst succesvolle carrière met pensioen, maar Perry-Glass hoopte nog op deelname aan de Spelen in Tokio. Toen duidelijk werd dat de Spelen een jaar verplaatst werden, kondigde ze het pensioen van de zeventienjarige ruin aan.

Het elitekader bestaat uit:

Katherine Bateson-Chandler met Alcazar (Contango x Ferro)

Olivia LaGoy-Weltz met Lonoir (De Noir x Loran)

Adrienne Lyle met Salvino (Sandro Hit x Donnerhall) en Harmony’s Duval (Rousseau x Riverman)

Steffen Peters met Suppenkasper (Spielberg x Krack C)

Sabine Schut-Kery met Sanceo (San Remo x Ramiro’s Son II)

Bron: Dressage News/Horses.nl