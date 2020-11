Anabel Balkenhols Grand Prix-paard Davinia la Douce naar Amerikaanse U25-amazone

De Amerikaanse U25-amazone Anna Buffini heeft FRH Davinia la Douce (Don Frederico x A Jungle Prince) van Anabel Balkenhol aangeschaft. Balkenhol reed de dertienjarige merrie sinds vorig jaar op internationaal Grand Prix-niveau. In november vorig jaar werd het duo tweede op CDI4* Oldenburg.

Klaus Balkenhol schafte Davinia la Douce op vierjarige leeftijd voor 48.000 euro aan op de Hanoverian Summer Auktion in Verden. In 2013 nam zijn dochter de teugels van Davinia over van Terui Shunsuke. In 2016 reed Balkenhol haar op Lichte Tour-niveau en stapte in 2018 over naar de Grand Prix.

