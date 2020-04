Andreas Helgstrand: ‘Bijna saai om Jovian te rijden’

Door de gecancelde hengstenshows bracht Andreas Helgstrand de afgelopen weken vooral tijd door als speaker om zijn hengsten online te promoten. Maar vandaag maakte hij zelf weer een ritje in het zadel. Dat deed Helgstrand met zijn grote lieveling Jovian (Apache x Tango). Met de zesjarige KWPN-gefokte hengst won hij vorig jaar goud op het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden in Ermelo en Helgstrand is nu al overtuigd dat de door Eef ten Bosch gefokte Jovian straks Grand Prix gaat lopen.

“Ik denk dat hij een van de meest getalenteerde paarden is die ik ooit heb gereden”, vertelt Andreas Helgstrand over Jovian. “Misschien wel het paard met de beste rijdbaarheid ooit. Hij wordt nu zes jaar en toont talent voor alles. Ik ben absoluut overtuigd dat dit een toekomstig Grand Prix-paard is.”

Beetje spelen

“Op zijn leeftijd is het nog vroeg zat en ik ben alleen maar een beetje aan het spelen met hem. Zoals Ulf Moller, die hem als jong paard reed, ook al zei: het is bijna saai om Jovian te rijden. Hij is zó makkelijk en ik weet niet wat ik verder met hem moet doen. Dat is een beetje hoe Jovian is. Als je erop zit, voelt het bijna alsof je vliegt.”

