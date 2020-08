Andreas Helgstrand en Blue Hors halen banden weer aan

Twaalf jaar geleden verliet Andreas Helgstrand zijn werkgever Blue Hors om voor zichzelf te beginnen. Zijn bedrijf Helgstrand Dressage ontwikkelde zich tot wereldspeler en al jaren gelden Helgstrand en Blue Hors als elkaars grootste concurrenten. Nu lijken de banden tussen beiden weer zijn aangehaald want Helstrand heeft het Grand Prix-paard Blue Hors Zepter (Blue Hors Zack x Wolkentanz II) van Blue Hors te rijden gekregen.

Blue Hors Zepter werd in de internationale sport uitgebracht door Daniel Bachmann-Andersen. Bij hun laatste wedstrijd afgelopen maart was er bijna 79% in de Grand Prix Spécial van Herning.

Van Bachmann naar Kirk Thinggaard

Toen Bachmann-Andersen afgelopen mei besloot zijn werkgever Blue Hors te verlaten om voor zichzelf te beginnen, werd bekend gemaakt dat Zepter door Agnete Kirk Thinggaard gereden ging worden. Maar nu is het dus Andreas Helgstrand die in het zadel zit. De nieuwe combinatie maakt volgende week hun debuut in de nationale Grand Prix van Vilhelmsborg.

Bron: Horses.nl