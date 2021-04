Andreas Helgstrand verkoopt miljoenen-hengst Vivino

Andreas Helgstrand heeft afscheid genomen van Vivino (Vivaldi x Dancier). Op de hengstenkeuring van Hannover in 2018 werd de Vivaldi-zoon geprimeerd en kwam vervolgens voor de topprijs van 2,01 miljoen euro in handen van Andreas Helgstrand en Paul Schockemöhle. De vijfjarige hengst gaat zijn carrière voortzetten onder de Spaanse Grand Prix-ruiter Alejandro Asencio Mendez.

“Ik heb bij Helgstrand meerdere paarden uitgeprobeerd maar Vivino gaf me gelijk het goede gevoel. Het is voor iedereen duidelijk dat hij over drie geweldige gangen beschikt. Maar vanaf de grond kun je waarschijnlijk niet zien dat hij super attent is op zijn ruiter. Dat is een kwaliteit die ik enorm waardeer”, aldus Alejandro Asencio Mendez over zijn nieuwe troef.

WK Verden

Asencio Mendez hoopt zich met Vivino te kwalificeren voor het WK Jonge Dressuurpaarden dit jaar in Verden. De Spaanse ruiter bracht de afgelopen jaren meerdere paarden uit in de internationale Grand Prix. Voor dat niveau is de Hannoveraanse merrie Focus (Fiorano x Weltissimo) zijn huidige toppaard.

Bron: Helgstrand/Horses.nl