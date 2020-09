Andreas Helgstrand zet KWPN-hengst Geniaal nu al weer te koop

Onder Dinja van Liere was Geniaal (Vivaldi x Biotop) enorm succesvol en dat bleef ook Andreas Helgstrand niet onopgemerkt. Na de overwinning van de VHO-Trofee, begin dit jaar in Den Bosch, kocht hij de KWPN-hengst als beoogde troef voor zijn zoon Alexander-Yde. Maar nu zet Helgstrand Geniaal al weer te koop.

Toen Andreas Helgstrand Geniaal van Joop van Uytert en mede-eigenaar Jan Lamers kocht, was het de bedoeling dat Alexander-Yde Helgstrand de hengst zou gaan uitbrengen bij de junioren en later bij de young riders.

Lichte Tour onder stalruiter

Het was stalruiter Michael Grønne Christensen die Geniaal een aantal keer in de Lichte Tour uitbracht. Op Equitour Aalborg werd deze combinatie afgelopen weekend twee keer tweede in de Lichte Tour: in de Prix St. Georges met 71,623% en in de Intermédiaire I met 71,667%. De kür sloten ze af met 70,500% en de vierde plek.

Bron: Horses.nl