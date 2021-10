Andreas Helgstrand: ‘Zoveel vraag naar getrainde paarden, dus veel meer fokken’

Andreas Helgstrand is in samenwerking met Ludger Beerbaum en investeerder Waterland enorme uitbreidingen aan het voorbereiden aan het Palm Beach International Equestrian Centre in Wellington. Daaronder honderden nieuwe permanente stallen en een upgrade van het wedstrijdterrein. Daarnaast heeft Helgstrand plannen om de fokkerij in Amerika te stimuleren.

Op het huidige terrein staan ​​200 vaste stallen. Dat aantal wil Andreas Helgstrand uitbreiden en de staltenten vervangen. “Mensen willen hun paarden niet meer in een tijdelijke stalling hebben. De paarden zijn zo duur. Dat probleem moeten we oplossen”, vertelt Helgstrand in een interview met Dressage-News. “Daarnaast proberen we het terrein verder te ontwikkelen en we gaan veel investeren. Op korte termijn zijn de belangrijkste dingen parkeren, stalling en een paar ringen die nog geen bodem hebben. We moeten op één december klaar zijn voor de wedstrijden en doen hard ons best om zoveel mogelijk te verbeteren.”

Amerikaanse fokkerij

Verder heeft Helgstrand plannen om zijn in Europa gestationeerde hengsten aan te bieden aan de Amerikaanse fokkers en om meer jonge paardencompetities te organiseren. Beide gericht op het stimuleren van de fokkerij in de Verenigde Staten om zo tegemoet te komen aan het tekort aan paarden in de markt. “Er is zoveel vraag naar getrainde paarden, dus we moeten veel meer fokken”, aldus Helgstrand. “Ik denk dat de kansen hier enorm zijn. En ik denk dat we rubrieken voor jonge paarden moeten organiseren waardoor het voor mensen interessant is om te fokken, omdat ze dan snel resultaat zullen zien. Zonder de fokkerij kunnen we de sport niet snel genoeg ontwikkelen.”

Niet alleen rijksten op aarde

“In vergelijking met Europa is de fokkerij hier in Amerika zo klein. Als we de fokkerij hier vooruit kunnen helpen, is er zeker een markt voor de fokkers. Kopers hoeven niet ver te reizen en daarnaast kunnen ze tegen elkaar rijden. Als de fokkerij groeit kunnen we beginnen met de jonge paardenwedstrijden en ze vervolgens klaarmaken voor de topsport. Dan zijn het niet alleen de rijkste mensen op aarde die zich kunnen veroorloven om deze paarden te kopen. Dan kun je een paard kopen voor 20.000 dollar, stel je dat eens voor! Dat wordt super.”

Bron: Dressage-news