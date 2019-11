Anky, Jos Lansink en Chris Bartle naar KNHS Trainersseminar 2020

Het thema van het KNHS Trainersseminar 2020, dat plaatsvindt van 17 tot en met 19 januari, is 'Oud Olympiërs aan de slag met de toekomst'. Onder andere Anky van Grunsven, Jos Lansink en de Britse eventingruiter Chris Bartle zijn van de partij.

Vrijdag 17 januari staat het op het KNHS Centrum in het teken van de springsport. Een dag later komt de dressuur aan bod. Dan is Anky aanwezig, maar ook twee andere Olympische ruiters en trainers geven acte de présence. Het KNHS Trainersseminar sluit op zondag 19 januari af met de eventing.

De kaartverkoop start voor trainers, coaches en instructeurs op 2 december. Vanaf 6 december zijn de kaarten voor het grote publiek beschikbaar. Bron: KNHS