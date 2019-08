Anky van Grunsven tijdelijk uitgeschakeld door val

Anky van Grunsven beleefde met Yannick Janssen en Ava Eden een geslaagd weekend op concours Jumpin’ de Weel in Nisse, waar haar kinderen aan de start kwamen. Dat weekend liep minder geslaagd af: Van Grunsven viel zondag van de vrachtwagen en beschadigde daarbij haar knie. Hierdoor is de amazone tijdelijk uitgeschakeld.

“Blij met de gesprongen rondjes van Yannick Janssen en Ava Eden. Helaas een minder leuk einde van het weekend doordat ik zondag van de vrachtwagen ben gevallen en mijn knie heb beschadigd. Het zal een tijdje duren voordat ik weer mobiel ben… Hopefully back in the saddle soon”, meldt Anky van Grunsven op social media.

Bron: FB