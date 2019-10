Anky van Grunsven: ‘Uiteindelijk moeten ze het zelf doen’

Op het Nationaal sportcentrum in Papendal werd gisteren een introductiebijeenkomst georganiseerd voor de deelnemers aan het KNHS Talentenplan. De jeugdruiters maakten kennis met succesvolle voorgangers, de bondscoaches en konden diverse masterclasses en inspiratiesessies volgen.

Alle deelnemers en diens ouders en/of coaches werden welkom geheten door technisch directeur Maarten van der Heijden en KNHS Talentenplan ambassadrice Anky van Grunsven. Op het podium werd onder andere het young rider-springteam dat onder leiding van bondscoach Luc Steeghs Europees goud won gevraagd naar hun ervaringen. Evenals U-25 dressuuramazone Jeanine Nieuwenhuis, die dit jaar op het EK deel uitmaakte van het zilveren team en individueel twee gouden medailles veroverde. En young rider reiningamazone Yessie van der Zwan, die geschiedenis schreef door voor het eerst op een jeugd-WK voor Nederland een medaille in de wacht te slepen (zilver).

Masterclasses

Naast deze bijeenkomsten konden de deelnemers een tweetal masterclasses volgen. Onderwerpen waaruit men kon kiezen waren: Paardenvoeding, veterinair advies over het reizen met een paard naar het buitenland, communicatie en het gebruik van social media, voeding en leefstijl, humane doping en fysieke gezond en fitheid.

Erben Wennemars

Als laatste spreker van de dag kwam voormalig Nederlands langebaanschaatser Erben Wennemars aan het woord. Dat is na een kort introductiefilmpje, want de meervoudig Olympisch medaillist en wereldkampioen is volgens eigen zeggen misschien niet zo bekend bij het jongere publiek als Anky van Grunsven, ondanks dat de dressuuramazone haar wedstrijdcarrière ook al even geleden is. Met die opening krijgt Wennemars de lachers op zijn hand en boeit vervolgens de genodigden in de zaal met het verhaal over zijn sportcarrière en geleerde lessen.

Essentie van topsport

“Ik kan het op vele manieren uitleggen, maar de essentie van topsport is winnen”, vertelt de oud-schaatser. “Het team dat je om je heen hebt is een heel belangrijke tweede factor, maar ik ben in mijn sportjaren vooral directeur en grootaandeelhouder geweest van de BV Erben. En waar het voor mij allemaal om draaide is passie. Pure passie. Als je dat hebt en de energie om daar iets van de maken, dan volgt het winnen.” Speerpunten die Erben Wennemars meegaf aan de paardensporttalenten:

– Sta open voor verandering, groei en innovatie

– Neem verantwoordelijkheid

– Je kan het niet alleen, maar je moet het wel zelf doen

Zelf doen

Dat laatste punt benadrukt ook Anky van Grunsven, die aanwezig was als ambassadrice en als moeder van een Nationaal Talent, haar zoon Yannick Janssen van Grunsven. “Ik denk dat het belangrijk is dat de jeugd hier vandaag gemotiveerd raakt met hun leeftijdsgenoten. Daarbij is het mooi dat de ouders erbij betrokken worden. Een punt wat Erben ook meenam in zijn verhaal. Het moet uit de ruiters zelf komen. We kunnen ze als ouders en vanuit het KNHS Talentenplan van alles bieden, maar uiteindelijk moeten zij het doen en niet alles en iedereen eromheen.”

KNHS Talentenplan

Het KNHS Talentenplan is voor ruiters/amazones in de leeftijd van 12 t/m 25 jaar en kent drie niveaus: internationaal talent, nationaal talent en nationale belofte. De Nationale Beloften maken vanaf 1 oktober van het betreffende jaar voor een jaar deel uit van het KNHS Talentenplan. Zij krijgen een serie trainingen aangeboden en de door de KNHS en NOC*NSF erkende talentenstatus ‘Belofte’ toegekend, waarmee zij hun voordeel kunnen doen op school of bij een andere onderwijsinstelling.

