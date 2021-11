Ann-Kathrin Linsenhoff koopt Portugees kampioen zevenjarigen

Coudelaria Quinta da Hermida heeft de Lusitano-merrie Java de Hermida (Carrico x Soberano) verkocht aan Ann-Kathrin Linsenhoff. Vasco Mira Godinho stuurde de merrie dit jaar naar de titel in het Portugees kampioenschap voor zevenjarigen. Een jaar eerder won Java de Hermida de zilveren medaille.

“Met gemengde gevoelens kondigen we de verkoop van onze merrie Java de Herminda PSL aan”, schrijft Coudelaria Quinta da Hermida. “Verdriet omdat deze merrie ons veel gaf om naar uit te kijken en vreugde omdat we weten dat ze alles in zich heeft om haar successen voort te zetten.”

De merrie begon haar carrière onder het zadel van Bruno Moreira, maar in 2020 nam Vasco Mira Godinho de teugels over. De Portugese WEG-ruiter startte haar datzelfde jaar op een aantal internationale wedstrijden voor jonge dressuurpaarden.

Bron: Eurodressage/Coudelaria Quinta da Hermida