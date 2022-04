Anna Buffini: ‘Fiontini is nu echt een vrouwenpaard geworden’

Afgelopen najaar verkocht Andreas Helgstrand drievoudig wereldkampioene Fiontini (Fassbinder x Romanov) aan de Amerikaanse dressuuramazone Anna Buffini. De inmiddels twaalfjarige DWB-merrie genoot haar opleiding onder het zadel van Severo Jurado Lopez en liep daarna onder Helgstrand en later Patrik Kittel internationaal Grand Prix. "Bij mij moest ze wel leren hoe ze een vrouwenpaard moet zijn", vertelt de amazone.

“Ik rijd op een heel andere manier en ik vind dat je een paard de tijd moet geven om zich aan te kunnen passen. Ze moest met mij opnieuw leren lezen en schrijven en om dat met succes in de ring te kunnen laten zien, moet je op dezelfde pagina komen te staan. Ze moest echt leren om een vrouwenpaard te zijn.”

Harmonie

“Iedereen heeft zijn eigen manier van rijden. Ik vind het zelf heel belangrijk om op een vriendelijke, harmonieuze manier te rijden. Je kan op mijn video’s met Davinia zien dat het beeld heel harmonieus is, en dat is de sleutel. Vrouwen kunnen niet rijden zoals mannen dat doen, het is een heel andere manier van rijden.”

Parijs

Buffini is van plan om Fiontini voorlopig nog een tijdje thuis te houden, maar droomt stiekem wel van de Olympische Spelen in Parijs. “Maar als je zo’n paard krijgt, sta je niet zomaar aan de top. Je moet je sporen verdienen en alles moet maar net op de juiste plek vallen.”

Bron: Dressage News