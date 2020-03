Anna Kasprzaks voormalig jeugdpaard Donna Fetti overleden

Langkjaergaard's Donna Fetti (Don Schufro x World Cup I) is op negentienjarige leeftijd overleden. De merrie won op vijfjarige leeftijd het Deens kampioenschap onder het zadel van Andreas Helgstrand en verhuisde niet lang daarna naar de stallen van Anna Kasprzak. De Deens-gefokte merrie groeide onder Kasprzak door tot U25 Grand Prix-niveau en vervolgde haar carrière daarna als leerpaard.

In het laatste gezamenlijke jaar stuurde Kasprzak Donna Fetti naar de overwinning in de Ecco Cup Finale en naar de derde plaats in de Wereldbekerfinale voor young riders in Frankfurt. In 2011 reed ze de merrie enkele keren op U25 Grand Prix-niveau. In de jaren daarna vertegenwoordigde Donna Fetti Denemarken meermalen op Europese kampioenschappen voor junioren en young riders. Dat deed ze met Mille Larsen Warncke en Victoria Kuusisto Pedersen in het zadel.

Bron: Eurodressage