Anna Teibel Raben aan de slag bij eigenaresse van Wendy de Fontaine

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Anna Teibel Raben aan de slag bij eigenaresse van Wendy de Fontaine featured image
Sparaday hier nog onder Anna Teibel Raben Foto: FEI/Lukasz Kowalski
Door Petra Trommelen

De succesvolle Deense jeugdamazone Anna Teibel Raben vervolgt haar dressuurcarrière in Frankrijk. De 19-jarige amazone gaat werken op Château de Fontaine. Het Deense landgoed is eigendom van Bolette Wandt, bekend als fokker van dressuurpaarden en eigenaresse van Wendy de Fontaine, het paard waarmee Isabell Werth olympisch zilver won in Parijs.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant