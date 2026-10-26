Anna Teibel Raben aan de slag bij eigenaresse van Wendy de Fontaine

De succesvolle Deense jeugdamazone Anna Teibel Raben vervolgt haar dressuurcarrière in Frankrijk. De 19-jarige amazone gaat werken op Château de Fontaine. Het Deense landgoed is eigendom van Bolette Wandt, bekend als fokker van dressuurpaarden en eigenaresse van Wendy de Fontaine, het paard waarmee Isabell Werth olympisch zilver won in Parijs.
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Droomkans
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Bron: Instagram Horses.nl/
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