Anna Zibrandtsen: ‘Vooral zorgen dat Arlando er plezier in houdt’

Op CHIO Aken 2018 raakte liep KWPN-hengst Arlando (Paddox x Mytens xx) in de Grand Prix een scheurtje in zijn bilspier op. Pas vorig jaar maakte de hengst zijn rentree in de nationale Grand Prix. Amazone Anna Zibrandtsen leerde in die tussenliggende periode vooral over het management van de inmiddels zestienjarige hengst. "We kwamen erachter dat het met zo'n energiek paard vooral 'minder' doen is."

“Na Aken heb ik nagedacht over waarom hij die blessure opliep. Ik heb het management eens onder de loep genomen. Was het wellicht de manier van trainen, de hoefsmid of de dierenarts? Ik kwam al snel tot de conclusie dat dat niet het geval was. Arlando heeft zoveel energie en wil zo graag werken, dat we er achter kwamen dat hij vooral minder lang en intensief getraind moet worden”, vertelt Zibrandtsen.

Plezier in het werk

“Arlando doet het nu heel goed. Het is natuurlijk nog afwachten of het in de ring ook allemaal goed lukt, maar zoals het er nu uit ziet lijkt het heel goed. Hij is nu zestien jaar oud, dus ik zorg er vooral voor dat hij fit blijft en plezier in zijn werk houdt. Hij loopt tenslotte al vanaf zijn achtste op Grand Prix-niveau en heeft al de nodige kilometers gemaakt. Zolang hij het nog leuk vindt en loopt zoals hij altijd gedaan heeft, mag hij nog mee op concours.”

Bron: Ridehesten