Anne Meulendijks gewond: ‘Het feest van Genève was zo over’

Met een vierde plaats in de Grand Prix en een derde plaats in de kür beleefde Anne Meulendijks met MDH Avanti N.O.P. (v. United) een fantastisch weekend op CDI Genève. Maar één dag later was de grote vreugde voorbij: zondagavond werd de amazone in haar auto op de snelweg van achteren aangereden. Daarbij liep Meulendijks een hersenschudding en een whiplash op.

“Ik moest op de snelweg een beetje remmen, ongeveer van 120 naar 80 kilometer per uur”, legt Anne Meulendijks uit die vervolgens werd aangereden door een auto achter haar. “Het was best regenachtig en donker. Die automobilist heeft het niet gezien en is vol achterop gereden. Het feest van Genéve was zo over.”

Begeleiding fysio

Na de aanrijding voelde Meulendijks zich niet goed, ging naar de dokter en vervolgens naar het ziekenhuis. Daar werden een hersenschudding en een whiplash vastgesteld. “De fysiotherapeut heeft mijn nek vrij goed los kunnen maken en m’n rug ingetapet. En daarnaast heb ik een steunband om m’n rug. Ik heb er wel last van en het trekt ook door naar m’n armen en benen. Maar met de begeleiding van de fysio hoop ik snel weer fit te zijn.”

Andere klussen uitstellen

De voorlopige verwachting is dat de amazone drie tot zes weken rust moet houden. “Maar of ik me daar aan kan houden, weet ik niet”, zegt ze lachend. “Het advies is dat ik zelf moet aanvoelen wanneer ik denk dat het weer kan. Ik ben eigenwijs genoeg dat ik het deze week wil proberen. De andere klussen kan ik wel uitstellen maar ik hoop dat ik zo gauw mogelijk Avanti zelf een beetje kan rijden.”

Tweede hersenschudding

Begin vorig jaar liep Meulendijks ook een hersenschudding op, toen door een klap van een paard tegen haar hoofd. “Ik heb de eerste dagen extra rust genomen, dat heeft me vorig jaar ook goed gedaan. Ik slaap veel en pak m’n rust. Het is nu nog afwachten hoe groot de schade is, maar hopelijk kan ik er snel weer op.”

Gloedje nieuwe Mini

Of de splinternieuwe Mini Cooper van Meulendijks het gaat redden, is nog onduidelijk. “De achterkant is kapot, de wielen staan schuin en hij kan ook niet meer rijden. Hij was gloedje nieuw en er stond nog geen tweeduizend kilometer op. Het is een hele coole wagen en ik hoop dat hij nog te maken is.”

