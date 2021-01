Anne Meulendijks’ WK-paard Hot-Spot verkocht

Anne Meulendijks vormt niet langer een combinatie met Hot-Spot PB (Dancer x Cocktail) waarmee ze op het WK Jonge Dressuurpaarden van 2019 in Ermelo reed. De negenjarige KWPN-ruin gaat zijn carrière voorzetten in Duitsland.

De door familie Bijvelds gefokte Hot-Spot PB werd eerder succesvol in de basissport uitgebracht door Danielle Houtvast. In oktober 2018 werd de vos verkocht aan Floortje Hazenveld. Ook zij bracht de ruin uit in de basis en gaf hem vervolgens te rijden aan Anne Meulendijks.

WK-finale

Meulendijks schopte het met Hot-Spot tot het WK Jonge Dressuurpaarden van 2019. In de kwalificatie voor zevenjarigen eindigde het duo met 75,066% als twaalfde en plaatse zich daarmee direct voor de finale. Daarin werden ze met 74,543% opnieuw twaalfde.

Bron: Horses.nl