Annemiek van der Vorm: ‘Ik heb ook een groot springhart’

Bijna iedereen in de paardenwereld kent haar naam, van Steenbergen tot Tokio. Van rijden in jeugdteams tot de organisatie van Olympische Spelen, ze staat overal haar mannetje. Ze is gek van Glock's Johnson maar geniet ook van Con Quidam. Van dressuur krijgt ze kippenvel, maar naar springen kan ze uren kijken. Ze is altijd aan het werk, aan het organiseren en aan het proberen om het zo perfect mogelijk te maken voor ruiters en relaties. Tijd om haar zelf eens aan het woord te laten. De organisatie van CHIO Rotterdam spreekt dit keer met Annemiek van der Vorm.

Annemiek van der Vorm (41) is geboren en opgegroeid in Dinteloord. Tegenwoordig woont ze in Steenbergen. Toen ze negen jaar oud was, begon ze met paardrijden en ze is nooit meer gestopt. Haar vader had, als dank voor het helpen, van een relatie een veulen gekregen. Daar kon Annemiek natuurlijk niet op rijden en dus werd er een jonge pony gekocht waarmee ze tot en met de klasse M dressuur reed. Daarna kwamen er nog een pony en een paard en reed Annemiek paarden van het bedrijf van haar ouders, de Margaretha Hoeve, het voor de ouderen onder ons wellicht bekende Bollvorm. Haar hobby’s zijn hardlopen en golfen en ze heeft momenteel een zelf gefokte vierjarige merrie van Toto jr. die net zadelmak is.

Via NK naar CHIO Rotterdam

“Naast mijn vierjarige paard geef ik les in de regio, doe ik bestuurswerk en heb ik een paar opdrachtgevers die van mijn diensten gebruik maken. Het NK dressuur, CDI Lier, ik heb mij ingezet voor meerdere CDI’s in Nederland zoals CDI Exloo, CDI Peelbergen en het CHIO Rotterdam, niet de minsten. Bij het CHIO ben ik al sinds 2011. In 2009 kwam ik via Nataly van Eykel van EQ International bij het NK dressuur in De Steeg. Van het één kwam het ander en via wijlen Gerda Verhaar Eeuwijk en Tineke Bartels kwam ik in Rotterdam terecht”, aldus Van der Vorm.

Paardenmeisje

“Bij het CHIO ben ik, naast Joyce Lebon, verantwoordelijk voor de sport en hou ik me sinds vorig jaar ook bezig op commercieel gebied. De bedrijven uit de haven en de stad en hun relaties waren al goed vertegenwoordigd in het Kralingse bos, ik wilde meer bedrijven en mensen uit de paardenwereld op het terrein. Daar zet ik me nu voor in, ik bel mensen en bedrijven om te laten zien hoe mooi het CHIO is en om te kijken of we wat kunnen doen. Op ons concours kun je beter dan waar dan ook netwerken. Dit jaar zelfs nog beter dan voorgaande jaren. Meteen na de kaartcontrole zijn er al stands en deze staan prachtig rondom de champagnebar. Verder hebben we natuurlijk allerlei exposure mogelijkheden in en rond de ring en via de livestream. Het CHIO is het grootste 5* evenement van Nederland en iedereen wil bij ons rijden. Daar moet je als bedrijf gewoon bij zijn! Hier komt het paardenmeisje weer boven…. Het gevoel, de emotie bij de paardensport, daar kan bijvoorbeeld een wielerwedstrijd toch niet tegenop?! En als TeamNL dan ook nog wint zoals vorig jaar, mooier kan toch niet. Als je gezellig met vrienden of relaties aan een heerlijk hapje en drankje zit en Emmelie Scholtens of Willem Greve om maar twee namen te noemen rijden in de ring waar je direct aan zit, dat is toch geweldig?!”

Stukje nostalgie

“Als ik aan het CHIO denk, denk ik aan het fantastische bos, maar ook aan een stukje nostalgie. Vroeger gingen we met de dressuur – en springpaarden al naar Rotterdam, heb ik er zelf gereden en de grap is dat onze oudoom Willem van der Vorm, veel heeft gedaan voor het behoud van de Rotterdamsche Manège. Ook heb ik zelf in mijn jeugd op het CHIO gereden. De feestjes in het Stroodorp, de geweldige sport, ja, ik ben gek op Rotterdam, eigenlijk ben ik een Brabantse met een Rotterdams randje.”

Zeven Europese medailles

“Mijn allermooiste herinneringen aan het CHIO zijn met Michelle van Lanen en mijn hengst Incredible. Zij reden bij de young riders en wonnen de toenmalige jeugd trophy. Incredible, het paard waar ik zelf zeven Europese medailles mee had gewonnen in mijn jeugdtijd. Een hele andere bijzonder herinnering is, dat we in een jaar, volgens mij 2016, zulk noodweer hadden dat alles stilgelegd moest worden en dat er eerst een boom omgezaagd moest worden voor we verder konden met het programma. Natuurlijk waren de EK’s springen, dressuur en para dressuur in 2019 ook een hoogtepunt, mede omdat ik onder andere door dat EK de opdracht voor de Olympische Spelen in Tokio heb gekregen.”

Annemiek van der Vorm met Incredible. Foto: Nr. 8 Fotografie

OS Tokio

“Het EK was in augustus en in juli had ik een mail in mijn spambox over Tokio. Ik wist niet wat ik zag. Ze wilden dat ik twee weken later al bij een test event kon zijn, maar dat werd hem natuurlijk niet. Gelukkig is het goed gekomen, ik had de verantwoordelijkheid voor alles rondom de dressuur en paradressuur. Het leiden van chef d’equipe meetings, het begeleiden van officials, de contacten met de TV tot alles FEI- en coronaproof rondom de ring. Ik heb zelfs de hekjes in de dressuurring ontworpen. In totaal ben ik twee jaar met Tokio bezig geweest. Het was pittig en het was magisch, daar hou ik van. Ik hou van uitdagingen en in teamverband werken. Ik weet niet of het altijd goed voor mijn gezondheid is qua stress, maar het is wel heel gaaf. En goed voor de sport.”

Johnson en Con Quidam

“Je zou van mij misschien verwachten dat de dressuur mijn favoriete discipline is, maar ik heb natuurlijk ook een groot springhart. Ik kan geen 40 dressuurcombinaties kijken, maar de dressuur zaterdagavond op het CHIO daar krijg ik kippenvel van. Maar de landenwedstrijd en de Grote Prijs springen die kan ik wel helemaal vol spanning uitzitten. Zeker in Rotterdam. Bij het springen kijk ik graag naar Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten, Willem Greve en Daniel Deußer en bij de dressuur naar Emmelie Scholtens, Hans Peter Minderhoud en Charlotte Fry. Als ik aan paarden denk, was Johnson van Hans Peter mijn favoriet, mede doordat ik hem zelf ook heb gereden. Na vorig jaar ben ik bij het springen groot fan van Con Quidam van Sanne Thijssen. Ze won vorig jaar, als hele jonge deelneemster die voor de eerste keer op het CHIO reed, de Grote Prijs. Wat was dat geweldig, we hebben staan juichen en dansen op de Grand Stand.”

Gecombineerde wedstrijden

“Ik heb al veel gezien en georganiseerd, maar ik zou heel graag eens een internationaal jeugdconcours organiseren met zowel springen als dressuur. Vroeger waren er altijd gecombineerde wedstrijden en dat vond ik geweldig. De dressuurruiters kenden de springruiters net zo goed als de collega’s in hun eigen discipline en dat is niet meer. De sfeer, het met elkaar zijn, het van elkaar leren door te kijken bij de andere tak van sport, het elkaar aanmoedigen, wat een sfeertje was dat.”

Mooi en belangrijk

“Tenslotte zou ik graag iedereen vragen wat positiever te zijn. Doe wat leuker tegen elkaar, dat maakt het allemaal zoveel makkelijker. En tegen de mensen in de sport, geniet van onze sport. De sport is zo ontzettend mooi en belangrijk, zeker in een tijd als dit. Kijk nu eens naar Feyenoord, Rotterdams voetbaltrots, zo ontzettend gaaf hoe goed ze het dit jaar gedaan hebben, dat geeft zo’n positieve vibe. Voor Nederland, voor de sport, voor de stad Rotterdam. Van sport wordt je blij. Op alle niveaus. Vanochtend zat ik voor de tweede keer op mijn vierjarige merrie, mijn dag kon niet meer stuk…“

Bron: CHIO