Anniek van Dulst opgenomen in Junioren-kader

Na haar succesvolle periode bij de Children met Isala's Arielle (Kosmo van Orchids x Krimh ox) kreeg Anniek van Dulst vorig jaar de beschikking over Henderson Hilton (Johnson x Chronos). Sinds kort heeft het duo de drie vereiste kaderscores op zak en maakt daarmee deel uit van B-kader bij de Junioren.

Bij hun internationale debuut vorig jaar augustus in Sint-Truiden reed Van Dulst de Johnson-zoon van eigenaresse Linda van Woudenberg gelijk naar een A-kaderscore van 71,010%. Twee maanden later in Le Mans behaalde de combinatie de B-kaderscore van 69,899%. Vorige maand was er (wederom in Le Mans) met 69,546% opnieuw een B-kaderscore.

Bron: Horses.nl