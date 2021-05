Arnaud Serre maakt na gebroken arm rentree op CDI Compiègne

Een maand na de val van één van zijn paarden, waarbij Arnaud Serre een gebroken bovenarm opliep, maakt de Franse Grand Prix-ruiter zijn rentree op CDI Compiègne. Zijn fysiotherapeut gaf de ruiter toestemming om afgelopen maandag weer in het zadel te stappen, net op tijd voor Compiègne. Daar brengt Serre Vistoso de Massa (Maestro x Xaquiro) aan start.

In de eerste instantie zag het er voor Serre naar uit dat wegens de breuk zijn Olympische droom in gevaar kwam, maar daar is nu geen sprake meer van.

Bron: Dressprod