Ashley Holzer investeert in Fürst Jazz-zoon

Ashley Holzer heeft een nieuw talent gevonden in Fincent (Fürst Jazz x Sandro Hit). De Canadese Grand Prix-amazone heeft de driejarige hengst voor 61.000 euro aangeschaft op de Kasselmann Online Auction.

Fincent komt uit dezelfde moeder als de in Oldenburg goedgekeurde Bordeaux-zoon Bianchello. Daarnaast komen ook de goedgekeurde hengsten Spirit of Sandro Hit – een volle broer van de moeder – en Rubino (Rubinstein I x Inschallah x), een volle broer van de grootmoeder, uit dezelfde merrielijn.

Talenten

Holzer heeft momenteel een aantal fijne paarden op stal. Met Mango Eastwood (Wynton x Sandro Hit) komt ze uit in de Grand Prix. Daarnaast heeft ze onder andere Bliss (Bordeaux x Likoto xx) onder het zadel. Holzer heeft in het verleden al meerdere succesvolle paarden onder het zadel gehad. De meest bekendste daarvan is Salinero (Salieri x Lungau), die ze aan Sjef Janssen en Anky van Grunsven verkocht.

Bron: Horses.nl/Dressprod