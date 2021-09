Ashley Holzer verliest Grand Prix-paard Mango Eastwood door stalongeluk

Ashley Holzer heeft haar toekomstbelofte Mango Eastwood (Wynton x Sandro Hit) moeten laten inslapen. De twaalfjarige KWPN-ruin blesseerde zich bij een stalongeluk dusdanig, dat de Grand Prix-amazone geen andere keuze had dan hem door een dierenarts uit zijn lijden te laten verlossen.

De door Madeleine Witte-Vrees gefokte Mango Eastwood startte zijn carrière onder het zadel van Jordi Domingo en maakte in 2017 zijn nationale Grand Prix-debuut. Nog datzelfde jaar werd de ruin aangeschaft door Diane Fellows, de sponsor van Holzer.

Holzer beschouwde Mango Eastwood als haar toekomstbelofte voor de grote kampioenschappen en maakte in februari 2020 haar internationale Grand Prix-debuut. Van de zes proeven die de ruin liep, won hij er vijf, met 72,761% als personal best in de Grand Prix en 74,128% in de Spécial.

Bron: Horses.nl/FB Ashley Holzer